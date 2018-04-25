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Bu haber 25 Nisan 2018 01:45:09 Tarihinde eklenmiştir.

WhatsApp'a bir bomba özellik daha!

WhatsApp’a bir yenilik daha geldi. WhatsApp’taki sesli mesajlaşmaya gelen yeni özellik sayesinde sesli bir WhatsApp mesajını göndermeden dinlemek artık mümkün.

WhatsApp'a bir bomba özellik daha!

WhatsApp sesli mesaj kısmı uzun zamandır yeni bir özellik kazanmamıştı. Herkes gönder tuşuyla aynı yerde bulunan ve birçok kullanıcının yanlışlıkla ses kaydı almasına sebep olan ses kayıt tuşunun taşınmasını beklerken, WhatsApp sesli mesaj özelliğinin başka bir yönüne el attı.

WHATSAPP YANLIŞ SES KAYDI ATMANIN ÖNÜNE GEÇECEK

WhatsApp'ın yeni sesli mesaj güncellemesi ses kaydederken kullanıcılara çeşitli kolaylıklar sunacak. Örneğin kaydedilen bir sesli mesaj gönderilmeden önce dinlenebilecek. Böylece söz konusu ses kaydı kontrol edilerek hatalı ses kaydı yollamanın önüne geçilecek. Bu gerçekten birçok kullanıcının işine yarayacak bir özellik.

ÇAĞRIYA RAĞMEN SESLERİ KAYDEDECEK

WhatsApp güncellemesinin bir diğer yeniliği ise kullanıcıları sinir etmekten kurtaracak. Diyelim ki WhatsApp’tan sesli mesaj gönderirken telefonunuz çaldı. Böyle bir durumda ses kaydını baştan almanızı isteyen WhatsApp artık ses kaydınızı kaydedecek ve kaydı uygulama içinde saklı tutacak.

WhatsApp'ın yeni ses kayıt yetenekleri şimdilik Android için yayınlanan WhatsApp Beta uygulamasında bulunuyor. İsterseniz WhatsApp Beta uygulamasını Google Play Beta Program aracılığı ile indirebilir, WhatsApp'ın yeni özelliklerini hemen deneyebilirsiniz.
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