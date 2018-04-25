Urfalı Eski Başkan Hakkında Bomba İddia!

15 Temmuz darbe teşebbüsünde EDOK'ta yaşananlarla ilgili davanın 9'uncu celsesi Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

1 numaralı sanığın Metin İyidil olduğu, 3'ü tutuklu 6 sanıklı davada savcı, 26 Şubat'ta esas hakkında mütalaasını vermişti. Savcı, sanıklardan Metin İyidil, Hamza Koçyiğit ve Lütfü İhsan Yanıkoğlu hakkında ağırlaştırılmış müebbet isterken, Abdullah Barutçu'nun örgüt üyeliğinden cezalandırılması, Mehmet Topçu’nun ve Ersan Duman'ın ise beraatı yönünde görüş bildirmişti.

SANIKLARDAN BİRBİRLERİNE ELEŞTİRİ: "KÖMÜRLÜK PAŞASI"

Bugünkü celsede tutuksuzlardan başlanmak üzere sanıkların, esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmalarının alınmasına geçildi.

13 ay hapis yattıktan sonra tahliye edilen dönemin EDOK Okullar Komutanı olan Abdullah Barutçu'nun Avukatı Metin Şenay, savcının sözde atama listesinde"devam" yazdığı için örgüt üyeliğiyle suçlandığını belirterek, Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi'nin, atama listelerinin tek başına delil sayılamayacağı yönünde kararı olduğunu hatırlattı.

Avukat Şenay, Barutçu'yu 15 Temmuz gecesi ailesiyle birlikte kapıcı dairesinde beklediği için eleştiren ve "kömürlük paşası" benzetmesini yapan davanın 1 numaralı sanığı Metin İyidil'e de adını vermeden tepki göstererek, "Zaman zaman kapıcı dairesindeydi gibi söylemlerde bulunuluyor. 1982'den itibaren Özel Harp Dairesi timlerinde komutanlık, ardından ÖKK'nda tabur ve kuvvet komutanlığı yapmış biri. Zekai Aksakallı'nın tavsiyesiyle bir alt kata inmiştir. Bu benzetmeleri yapanların, önce kendilerine bakmasını tavsiye ediyoruz."



“EDOK KARARGAHININ ÖNÜNE URFALI MELİH GÖKÇEK'İN KAMYONLARININ HİÇBİRİ GELMEDİ”

Abdullah Barutçu da savunmasında konuyla ilgili şunları söyledi:

"Tüm ömrümü terör ve terör örgütleriyle mücadeleye adadım. Hakkımdaki küçük düşürücü tüm ithamları reddediyorum. Benimle beraber halen görevde olan 2 general ve soruşturmaya tabi tutulmayan çok sayıda general var. Savaş şartlarında düşman eline geçmemek için Zekai Aksakallı'nın önerileriyle darbecilere karşı gerekli tedbirleri aldım. Olay günü düşmanın eline geçmedim. Yemin ederim ki, hiçbir zaman bu örgütle ilgim, ilişkim olmadı. Aksine hayatım boyunca mücadele ettim."

Dönemin EDOK Komutanı olan ve 15 Temmuz gecesi darbeciler tarafından lojmanından derdest edilen, ancak bu davada tanık olarak dinlenmesi talebi reddedilen Kamil Başoğlu ile bilirkişiliği reddedilen Ergenekon kumpası sanıklarından İsmail Hakkı Pekin'in de izlediği duruşmada tutuksuz sanıklardan sonra tutuklu sanıkların savunmalarına geçildi. EDOK eski kurmay başkanı Hamza Koçyiğit'in Avukatı Ahmet Hekimoğlu, sözde görevlendirme listesinde Koçyiğit Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) emrine alındığı halde savcının bunu "KKK'nda görevlendirme" olarak yorumladığına dikkat çekip, "Savcının iddialarının bir kısmı yanlış, bir kısmı suizandan ibarettir. Dosyayı ve savunmaları hiç okumadıkları açıktır" dedi. Koçyiğit'in diğer Avukatı ise müvekkili için, "Görev manyağı bir tiptir" ifadesini kullanıp, şöyle konuştu:

"EDOK Karargahının önüne Melih Gökçek'in kamyonlarının hiçbiri gelmedi. Halktan da buraya giden olmadı. Çünkü burada bir olay olmadı."

Koçyiğit'in avukatlarının savunmasından sonra Mahkeme Başkanı Hüsamettin Otçu, mesai saatinin bitmesi ve görevlilerin yorulması sebebiyle yarın devam etmek üzere bugünkü celseyi sonlandırdı.

Odatv.com