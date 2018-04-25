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Bu haber 25 Nisan 2018 01:31:07 Tarihinde eklenmiştir.

Bayraktar Uyardı,Son Gün 30 Nisan!

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2 Nisan 2018 tarihinde başlayan kırsal kalkınma destekleri kapsamında genç çiftçi projelerinin desteklenmesi başvurularının 30 Nisan 2018 Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona ereceğini bildirdi.

Bayraktar Uyardı,Son Gün 30 Nisan!

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2 Nisan 2018 tarihinde başlayan kırsal kalkınma destekleri kapsamında genç çiftçi projelerinin desteklenmesi başvurularının 30 Nisan 2018 Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona ereceğini bildirdi.

Genç çiftçi desteğinin nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimlerinde uygulandığına işaret eden Bayraktar, “Destekten yararlanmak isteyen genç çiftçilerin; ön başvurularını, ‘https://gencciftci.tarim.gov.tr’ uzantılı yazılım üzerinden, kesin başvurularını ise, Gıda, Tarım ve Hayvancılık il ve ilçe müdürlüklerine şahsen yapmaları gerekmektedir” dedi.

-“Tarımsal nüfusun gençleştirilmesine katkıda bulunacak”-

Bayraktar, yaptığı açıklamada, kırsal kalkınma destekleri çerçevesinde genç çiftçi projelerinin desteklenmesi kapsamında; kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere 30 bin liraya kadar hibe desteği verileceğini belirtti.

Şemsi Bayraktar, genç çiftçi desteği için, tebliğin yayımlandığı tarih olan 24 Mart 2018 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış çiftçilerin başvuruda bulunabileceğine dikkat çekti.

2016 yılında başlayan programın 31 Aralık 2018 tarihine kadar devam edeceğini hatırlatan Bayraktar, “Genç çiftçi desteğinin 2018 yılından sonra da devam etmesi tarım sektörü açısından önem arz etmektedir. Kırsala yönelik uygulanan bu tip projeler, kırsalda hızla yaşlanmakta olan tarımsal nüfusun gençleştirilmesine, iyi tarım uygulamalarını esas alan genç nüfusun daha fazla ve etkin bir şekilde üretimde yer almasına katkıda bulunacaktır” ifadelerini kullandı.

-Proje konuları-

Genç çiftçi desteği proje konuları hakkında da bilgi veren Bayraktar; hayvansal üretime yönelik, bitkisel üretime yönelik ve yöresel ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik olmak üzere belirlenen proje konularını şöyle sıraladı:

Hayvansal üretime yönelik: Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, arı yetiştiriciliği ve bal üretimi, arı sütü, ana arı, polen ve benzeri ürünleri üretimi, ipekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı, serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği ve tesis yapımı.

Bitkisel üretime yönelik: Kapama meyve bahçesi tesisi, fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği, kontrollü örtü altı yetiştiriciliği, çok yıllık yem bitkisi yetiştiriciliği, kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı.

Yöresel ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik: Çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi, coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim.

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