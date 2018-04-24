Urfa'dan Aday Olacaklar Dikkat,Ücretler Belirlendi!

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvurularının bugün itibarıyla başladığını, 29 Nisan Pazar sona ereceğini açıkladı.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 24 Haziran seçimleriyle ilgili gazetecilere açıklama yaptı.

Ünal açıklamasında Büyük Birlik Partisi ile görüşmelerinin sürdüğünü belirterek, "HÜDA-PAR ve Demokrat Parti'yle planlanmış bir görüşmemiz yok" dedi.

AK Parti vekil adaylığı ücreti belli oldu!

Dünkü MYK’da erkek adaylardan 6 bin TL, kadınlardan 3 bin TL Engelli adaylardan da bin TL başvuru ücreti alınmasına karar verildiği öğrenildi.