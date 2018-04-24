Satranç Turnuva Şampiyonları Ödülleri Sahiplerini Buldu

Gerçekleşen okullar arası satranç turnuvasında İlkokul kategorisinde şampiyon Ceylan İlkokulu, Ortaokul kategorisinde Atatürk Ortaokulu, Lise Kategorisinde ise Ceylanpınar Fen Lisesi oldu.

Ceylanpınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ilk kez Ceylanpınar genelinde Okullar arası Satranç Turnuvası düzenlendi. Turnuvada Şampiyon olan okullara, derece alan Sporculara ve Hakemlere ödülleri Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet ALTUN tarafından takdim edildi.

Ayrıca her kategoride Şampiyon olan okulların yanı sıra Masa derecesi alan sporcular ise şöyle;

MASA DERECESİ ALAN SPORCU LİSTESİ

İLKOKUL KATEGORİSİ (6 tur üzerinden)

1- Mehmet SAĞLAM – CEYLAN İLKOKULU

2- Mustafa ÖZTÜRK – CEYLAN İLKOKULU

3- Barış SİMAVİ – CEYLAN İLKOKULU

4- İsmail Hakkı AYATAN – ALPARSLAN İLKOKULU

ORTAOKUL KATEGORİSİ (5 tur üzerinden)

1- Mehmet Bülent GEÇGEL – MEVLANA ORTAOKULU

2- Emir ÇELİK – ŞEHİT POLİS FEYYAZ YUMUŞAK ORTAOKULU

3- Renas SİMAVİ – ŞEHİT POLİS FEYYAZ YUMUŞAK ORTAOKULU

4- Eren KARAKUŞ – ŞEHİT ÜMİT YOLCU İMAM HATİP ORTAOKULU

LİSE KATEGORİSİ (5 tur üzerinden)

1- Ferhat EKİN – FEN LİSESİ

2- Ali ŞENGÜL – FEN LİSESİ

3- Mehmet ŞENGÜL – FEN LİSESİ

4- Mazlum YELER – FEN LİSESİ

EN DİSİPLİNLİ VE CENTİLMEN SPORCU ÖDÜLÜ

İbrahim Halil AYATAN – ALPARSLAN İLKOKULU

Turnuva boyunca, Turnuva Direktörlüğü ve Başhakem tarafından 10 üzerinden 10 Performans puanı verilerek İbrahim Halil AYATAN Turnuvanın En Disiplinli ve Centilmen Sporcusu Ödülü’ ne layık görüldü.

TURNUVA HAKEMLERİ – DİREKTÖRLÜK ve ORGANİZATÖR

1- Hasret ŞİKAK – Hakem

2- Mehmet ELGÜN – Hakem

3- Hüseyin DURĞAY – Başhakem

4- Ahmet ELGÜN – Turnuva Direktörü

5- Adnan YILDIZ – Organizatör