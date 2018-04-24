Urfa'ya Dev Bir Eser Daha...

Haliliye Belediyesi tarafından Osmangazi Mahallesinde 10 bin metrekare alan üzerinde yapımı sürdürülen Gençlik ve Kültür Merkezi inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor. Bölgenin bu alandaki ihtiyacını karşılayacak olan merkez, yer altında bulunan kapalı otoparkıyla da trafik sorununa çözüm olacak.Başkan Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla Osmangazi Mahallesinde yapımına başlanılan Gençlik ve Kültür Merkezinde inşaat çalışmaları hummalı şekilde sürdürülüyor. İnşaat çalışmalarını kademe kademe yürüten ekipler, bölge halkının inşaat dolayısıyla rahatsızlık duymaması için de gerekli önlemler alarak çalışmalarını sürdürüyor. 10 bin metrekare kapalı alan üzerine içerisinde konferans salonu, kütüphane, fuaye alanı, atölyeler, çalışma sınıfları, kadın ve erkekler için ayrı ayrı yüzme havuzu ve fitness salonu yer alacak olan merkez, bölgedeki bu alanda duyulan ihtiyacın da giderilmesini sağlayacak. Yer altında 3 katlı kapalı otoparkında bulunacağı merkez, trafik sorununa da çözüm olacak.Geleceğin teminatı olan gençlere yönelik her alanda çalışmalar yürüten Başkan Fevzi Demirkol, gençliğin istifadesine sunmak için Gençlik ve Kültür Merkezini bölgeye kazandırdıklarını söyledi. Zeminin altından üç kat kapalı otopark yaparak, bölgenin trafiğini olumsuz yönde etkilememek adına bazalt taşları kırarak otopark alanlarını oluşturduklarını da hatırlatan Başkan Demirkol, Gençlik ve Kültür Merkezinin Haliliye İlçesine hayırlı olması temennisinde bulundu.