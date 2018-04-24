Urfa DKMP, Bir Hayvanı Daha Doğal Yaşamına Saldı

Faaliyetlerini gündeme getirmekten oldukça memnuniyet duyduğumuz Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün kahraman ekipleri, bir hayvanı daha doğa ile buluşturdu.Doğada yaralanan ve rehabilite edilmek üzere Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyelerine bağlı olan Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabiltasyona getirilen Alaca Baykuşu tedavinin ardından doğaya bırakıldı.Tedavisini titizlikle yapan müdürlük, Alaca Baykuşu gibi doğada zarar gören ve yaşamını sürdürmekte zorluk çeken birçok yaban hayvanı tedavilerini yaptıktan sonra kendi doğal yaşam alanlarına bırakıyor.“Şube Müdürlüğümüze bağlı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezimizde tedavi ve rehabilitasyonu tamamlanan yaban hayvanları doğa ile buluşuyor.” yorumunda bulunan Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne, hayvanlara ve doğal yaşama saygının azaldığı ve hatta hiçe sayıldığı bu dönemlerde doğa adına mücadele ettiği için minnettar olduğumuzu ifade ederek, faaliyet ve çalışmaları için teşekkürlerimizi iletiyoruz.