Depremin Ağır Bilançosu. Taş Üstünde Taş Kalmadı

Adıyaman 5.1 Şiddetinde SarsıldıGece 03.34 sıralarında meydana gelen depremin şiddeti 5.1 olarak ölçüldü. Beşik gibi sallanan ilçede meydana gelen depremin şiddeti çevre illerden de hissedildi.
Deprem Hasarının İlk GörüntüleriSabaha karşı meydana gelen depremin ağır bilançosu gün yüzüne çıkarken, adeta taş üstünde taş kalmadığını ifade eden ve evlerinde gelen hasarı görüntüleyen vatandaşlar, korkularının şiddetini de göstermiş oldu.
İşte Adıyaman Depremi Sonrası O Görüntüler
Fotoğraf: Hüseyin Aslanoğlu
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