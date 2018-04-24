Depremin Ağır Bilançosu. Taş Üstünde Taş Kalmadı

Adıyaman 5.1 Şiddetinde Sarsıldı

Deprem Hasarının İlk Görüntüleri

İşte Adıyaman Depremi Sonrası O Görüntüler

Adıyaman’ın Samsat İlçesinde gece 03.34 sıralarında meydana gelen depremin ağır bilançosu gün yüzüne çıkmaya başladı.Gece 03.34 sıralarında meydana gelen depremin şiddeti 5.1 olarak ölçüldü. Beşik gibi sallanan ilçede meydana gelen depremin şiddeti çevre illerden de hissedildi.Sabaha karşı meydana gelen depremin ağır bilançosu gün yüzüne çıkarken, adeta taş üstünde taş kalmadığını ifade eden ve evlerinde gelen hasarı görüntüleyen vatandaşlar, korkularının şiddetini de göstermiş oldu.Fotoğraf: Hüseyin Aslanoğlu