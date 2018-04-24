Erkek arkadaşının cinsel organını kesti! Sebebi inanılmaz...

Arjantin'de bir kadın sevgilisinin cinsel organını bahçe makasıyla kesti. Kendisini polise teslim eden kadının ifadesi şoke etti.Cordoba şehrinde yaşanan olayda, Brenda Barattini sevgilisi Sergio Fernandez’e uyuduğu sırada bahçe makasıyla saldırdı. Ürkütücü bu olay Arjantin basınında en çok konuşulan konu haline geldi.Erkek arkadaşı Fernandez’in cinsel organını kesen kadın, ortalığı kana bulayan olay sonrası polis ve ilk yardım ekiplerine haber verdi.Cinsel organının yüzde 90’ı kesildiği belirlenen Fernandez hastaneye kaldırılırken, Barattini ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.Mahkeme öncesinde olayla ilgili ifadesi ortaya çıkan 26 yaşındaki Barattini, sevgilisine neden saldırdığını söyledi.Barattini, “Sevgilimin cinsel organını kestim çünkü, ikimizin seks kasetini arkadaşına vermişti. Ben kendimi koruyordum” dedi. Amacının Fernandez’i öldürmek olmadığını söyleyen Barattini, “Kan görünce panikledim ve yardım” ifadelerini kullandı.Mahkeme öncesinde olayla ilgili ifadesi ortaya çıkan 26 yaşındaki Barattini, sevgilisine neden saldırdığını söyledi.