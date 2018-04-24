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Bu haber 24 Nisan 2018 09:40:03 Tarihinde eklenmiştir.

Urfalı Eski Başkan,CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Urfalı Melih Gökçek, Twitter hesabından CHP'nin 24 Haziran seçimindeki cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olduğunu iddia etti.

Urfalı Eski Başkan,CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'nin 24 Haziran erken seçiminde cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olduğunu iddia etti. Gökçek yaptığı paylaşımda "Bir saat önceye
kadar CHP'nin adayı Abdüllatif Şener idi. Ancak büyük kavga oldu ve karar değişti. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce" dedi.
Melih GÃ¶kÃ§ek'ten gece yarÄ±sÄ± bombasÄ±! CHP'nin cumhurbaÅkanÄ± adayÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
mel
gokcek
 
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5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
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9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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