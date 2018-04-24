Kocası teyzesiyle aldattı

"KARDEŞİM ODASINA GİRİYORDU"

Adana'da yaşayan Sevgi Sevimli (21), bir yıl önce bir yemek şirketinde şoför olarak çalışan Emrah Sevimli (27) ile evlendi. Balıkesir'in Bandırma İlçesi'ne gelin giden Sevgi Sevimli'nin kız kardeşi Fadime, bir hafta önce ablasına misafir gitti. Eşini birkaç kez kız kardeşinin odasına girerken gören Sevgi Sevimli, aralarında tartışma çıkınca, önce kız kardeşini Adana'ya gönderdi. Ardından da kendisi annesinin evine gitti. Ancak bu arada "Anne yarısı" olarak bilinen teyzesi Gülsüm Çetintaş'dan (27) darbe yedi. Başından iki evlilik geçen 2 çocuk annesi Gülsüm Çetintaş, yeğeninin eşi Emrah Sevimli'ye kaçtı. Sosyal medyada eşiyle teyzesinin birlikte fotoğrafını gören Sevgi Sevimli şok oldu. Teyzesini ve eşini arayan genç kadın, "Biz mutluyuz. Sen kendine yan" cevabını alınca yıkıldı.Son dönemde eşinin tuhaf hareketlerine tanık olduğunu söyleyen Sevgi Sevimli, "Kız kardeşimin odasına 3 kez girdiği için kavga edince, Adana'ya döndük. Ama ben geldikten sonra teyzem harekete geçmiş ve kocama kaçmış. Bu nasıl bir teyze? Teyzem utanmadan bana 'Biz birimizi seviyoruz' diyor. Ama kesinlikle boşanmayacağım. Onları süründüreceğim. Başka biri yapmış olsaydı bu kadar zoruma gitmezdi. En güvendiğim insan kocamı benden çaldı" dedi. Anne Emine Çetintaş ise, "Kardeşim, 2 kez evlenip ayrıldı. Daha sonra da evlilik vaadiyle birkaç kişiyi dolandırdı. Kızımın kocasını elinden aldı" diye konuştu...