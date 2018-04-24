Urfa'da ki Depreme İlişkin Başbakan'dan Açıklama!

DEPREM İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Başbakan Yıldırım, İspanya ziyareti öncesinde havaalanında açıklamalarda bulundu. İspanyol mevkidaşı Rajoy ile ülkemizde ve çevre ülkelerde yaşanan gelişmeleri ele alacağını söyleyen Başbakan Yıldırım, 'İspanya ile Türkiye'nin bu gelişmeler karşısındaki tutumunu değerlendirileceğiz.' dedi. Depremle ilgili de konuşan Yıldırım, acil şifalar diledi ve oluşan hasarla ilgili çalışmaların başlatıldığını açıkladı.Başbakan Yıldırım, İspanya ziyareti öncesinde havaalanında açıklamalarda bulundu.İspanyol mevkidaşı Rajoy ile ülkemizde ve çevre ülkelerde yaşanan gelişmeleri ele alacağını söyleyen Başbakan Yıldırım, "İspanya ile Türkiye'nin bu gelişmeler karşısındaki tutumunu değerlendirileceğiz." dedi.Adıyaman'da meydana gelen ve Şanlıurfa'da da Hissedilen 5,1 büyüklüğünde depremde yaralananlara acil şifalar dileyen Yıldırım, "Can kaybımız yok. Bazı binalarda hasar var ve bunlarla ilgili Başbakanlık gerekli çalışmaları başlattı. Hasar tespitleri, yapılması gereken yardımlar neyse bunlar konusunda hemen harekete geçilmiştir." dedi.