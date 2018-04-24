Urfa Beşik Gibi Sallandı!

Merkez üssü Samsat olan 5,1 büyüklüğünde olan depremin yerin 9,17 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.Depremin,Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Malatya ve Osmaniye'den de hissedildiğini belirtti.Yerin 14 kilometre altında meydana gelen deprem başta Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Hatay, Osmaniye, Elazığ gibi illerden de hissedildi.Depremin saati 3.34 olarak açıklandı.