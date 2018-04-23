Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir

Gölcük Mahallesi'nde yapılan kutlamalara, Hilvan Kaymakamı Halid Yıldız, Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Cidir ve ilçe protokolü ile öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı.

Günün anlam ve önemiyle ilgili yapılan konuşma ve okunan şiirlerle birlikte, öğrenciler tarafından çeşitli halk oyunları ve gösteriler sergilendi. Programın ardından kutlamaya katılan protokol üyeleri, öğretmen ve öğrencilerle birlikte davul zurna eşliğinde halay çekti.

BAYIK ÇOCUKLARIN İSTEKLERİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ

Çocukların birlikte oynama istediği kırmayan Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, 'Çocuklar tüm dünyanın, insanlığın geleceği ve umududur. Bu anlamlı günün en önemli sahipleri olan tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun' dedi..