Urfa’nın Trambüs Derdi Kaldığı Yerden Devam Ediyor. Bu Kadarına Da Pes

Kaldırımın Ortasında Trambüs Direkleri

Trambüs Hizmet Mi Eziyet Mi?

Urfa’nın çetrefilli projesi tramvay tarihimize, mirasımıza, göz diktikten sonra sıra kaldırımlara geldi.Kaldırımın tam ortasına yol boyunca sıra sıra dikilen trambüs direkleri vatandaşın geçişini engellediği gibi, en büyük zorluğu da engelli kardeşlerimize yaşatıyor. Tekerlekli sandalyesi ile kaldırımdan geçmek isteyen engelli bir vatandaşın kaldırım yerine trafiğin aktığı yolu kullanmasına sebebiyet veren bu çalışma için, engelli vatandaşlar hiçe sayılmış durumda.Kaldırımın tam ortasına trambüs elektriklerine ait olan direk projenin baştan savma olduğunu gösteriyor diyen bir vatandaş, “Trambüs projesi baştan hatalıydı zaten. Büyükşehir’in bu konuda yaptığı yanlışları görüyoruz ama bu kadarına da pes! Kaldırımın ortasına direk dikmek nedir? Vatandaşa hizmet mi eziyet mi çözemedik” yorumunda bulundu.Trambüs projesi daha önce de Urfa’nın tarihi dokusuna zarar veriyor gerekçesiyle Kültür ve Turizm Bakalığı’ndan red cevabı alarak büyük eleştirilere maruz kalmıştı.