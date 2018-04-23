Urfa'da Engelliler Kucakta Taşındı

Asansörü Bozuk Olan Okulda Sınava Girdiler

Okulun Fiziki Şartları Göz Önüne Alınmıştı

Okul Yönetimi Asansörlerin Bozuk Olduğunu Bilmiyor Mu?

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girmek için gelen adaylar, asansörün bozulmasıyla büyük mağduriyet yaşadı.Memur adayları, yakınları ve vatandaşların yardımıyla 2- 3 kattaki sınıflara merdivenlerde kucakta taşındı. Sınav için geldiği okulun asansörün bozuk, engelli tuvaletlerinin de kilitli olduğunu belirten Şanlıurfa Bedensel Engelliler Dernek Başkanı Veysi Fırat, sınavda motivasyonlarının kaybettiklerini ifade ederek, gerekli tedbirleri almayan okul yönetime tepki gösterdi.Engelli KPSS’nin diğer öğrencilere göre farklı gün ve zamanlarda yapılmasının en büyük nedeni bir tanesi engelli öğrencilerin sınava girecek okulların fiziki şartlarının engel durumuna göre belirlenmesi olurken, Urfa’da buna uymayan okul ve yönetimi büyük tepki topladı.Sınava girilecek okulların bedensel engelli öğrencilerin kullanabileceği asansörlerin mevcut olması göz önünde bulundurulurken, aylar öncesinden okullarında engellilerin KPSS’ye gireceğini bilen yönetim asansörlerin çalışmadığı, onarılması için bir adım atmadıkları dikkatlerden kaçmadı.