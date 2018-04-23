Urfa'da Engelliler Kucakta Taşındı

Asansörü Bozuk Olan Okulda Sınava GirdilerMemur adayları, yakınları ve vatandaşların yardımıyla 2- 3 kattaki sınıflara merdivenlerde kucakta taşındı. Sınav için geldiği okulun asansörün bozuk, engelli tuvaletlerinin de kilitli olduğunu belirten Şanlıurfa Bedensel Engelliler Dernek Başkanı Veysi Fırat, sınavda motivasyonlarının kaybettiklerini ifade ederek, gerekli tedbirleri almayan okul yönetime tepki gösterdi.
Okulun Fiziki Şartları Göz Önüne Alınmıştı
Engelli KPSS’nin diğer öğrencilere göre farklı gün ve zamanlarda yapılmasının en büyük nedeni bir tanesi engelli öğrencilerin sınava girecek okulların fiziki şartlarının engel durumuna göre belirlenmesi olurken, Urfa’da buna uymayan okul ve yönetimi büyük tepki topladı.
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