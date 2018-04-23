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Bu haber 23 Nisan 2018 13:39:30 Tarihinde eklenmiştir.

Ve Çiftlik Bank yuva yıkmaya da başladı, 3 kadın boşanma davası açtı

Çiftlik Bank dolandırıcılığı evlilikleri yıkmaya başladı. Üç kadın, eşlerinin borçlanıp bu bankaya yatırdığı paralar nedeniyle boşanma davası açtı.

Ve Çiftlik Bank yuva yıkmaya da başladı, 3 kadın boşanma davası açtı

Binlerce kişiden Çiftlik Bank adıyla kurduğu sanal banka aracılığıyla milyonlarca lira toplayıp kaçan sahtekarların ardından bu bankaya para yatıran ailelerin yuvaları da yıkılmaya başladı. Şimdilik üç kadın, eşlerinin borçlanıp bu bankaya yatırdığı paralar nedeniyle boşanma davası açtı.

DAVALAR AÇILDI


Çiftlik Bank dolandırıcılığı evlilikleri yıkmaya başladı. İstanbul ve Kocaeli'de boşanma davası açan kadınlar, eşlerinin paraları Çiftlik Bank'a yatırdıklarını dolandırıcılık olayının ortaya çıkmasından sonra öğrendiklerini ileri sürdü.

"200 BİN LİRAYI BENDEN HABERSİZ YATIRDI"


İstanbul Anadolu Aile Mahkemesine boşanma davası açan Oya Ç., dilekçesinde, "Özel bir şirkette çalışıyorum. Tuzla'da az miktarda kredi kullanarak aldığımız evi kiraya vermiştik. Eşim Uğur Ç.'nin de kendisine ait küçük bir iş yeri vardır. İşlerini büyüteceğini söyleyerek bana 70 bin TL'lik kredi çektirdi. Kendisi de 50 bin TL kredi çekmişti. Aldığımız evi de sattırmak için çok uğraşmıştı. Ben de evi sattırmak istemediğimi söyledim. Evi sattırmak istemediğimden dolayı bu sefer de evi ipotek olarak gösterip yüklü miktarda kredi çektirmek için uğraştı. Ben bu isteğini de kabul etmemiştim. Çiftlik Bank olayı gündeme geldiği günler de eşim bana yaklaşık 200 bin TL kadar parayı benden habersiz şekilde Çiftlik Bank'a yatırdığını itiraf etti. Elinde avucunda ne varsa çektiğimiz kredilerle birlikte tüm parayı Çiftlik Bank'a yatırmış. Kazandığı paraları da gidince bu sefer tek sahibi olduğumuz kiradaki evi sattırmak ve işlerinde kullanmak için tartışmalar çıkmaya başladı. Geçimsizlik nedeniyle ev ortamında huzur kalmadı" diyerek boşanmak istediğini söyledi.
 

KAYINPEDER VE KAYINVALİDE PARASI


Kocaeli'de aile mahkemesinde açılan boşanma davasında ise 15 yıllık evli olan Tahire Ö. eşi Naci Ö. için anne ve babasından 150 bin TL borç aldığını söyleyerek dilekçesinde şu iddialarda bulundu; " Eşim Naci Ö. çiftlik işleri ile uğraşmaktadır. Büyük bir ahır yaptıracağını inek, koyun, kuzu ve tavuklar almak istediğini ancak paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Babamın durumu iyi olduğu için 150 bin TL kadar borç para alabileceğimi söyledim. İleride iki kat daha fazla geri ödeyeceğini söyledi. 8 ay kadar önce babamdan aldığım para ile benim de bankada bulunan ziynet eşya ve paralarımı çekerek hepsini eşime verdim. Eşim Naci Ö. bir gün eve gelerek bana, 'paralar gitti dolandırıldık, bittik' diyerek televizyondaki haberleri göstererek paraları bu sanal çiftliğe yatırdığını söyledi. Ben kaptırmışım gibi benimle her gün yok yere tartışma çıkartmaya başladı. Bu tartışmalar yüzünden çocuğumu da alarak anne ve babamın yanına yerleştim. Bazen telefonla bazen gelerek tartışmaya çalışıyor.

EŞİNE ARABASINI SATTIRMIŞ

Yine aile mahkemesine avukatı aracılığı ile boşanma davası açan Kadriye A. eşi Melih A.'nın 140 bin TL'ye aldığı arabasını sattırdığını belirterek, " Eşim Melih A. çok para kazanacağını söyleyerek bana ait 140 bin TL'lik arabamı sattırdı. Kendi arabasını da satan Melih A. bankada biriktirdiğimiz ortak hesabımız olan 90 bin TL kadar parayı da benden habersiz çekmiş. Paraları Çiftlik Bank'a yatırdığını sonradan öğrendim. Hem maddi hem de manevi olarak bu durum beni yıprattı. Eşim Melih A. ile aramızda anlaşamıyoruz. Tüm birikimlerimiz eşim benden gizleyerek sorumsuz davranışları nedeniyle gitti" diyerek boşanmak istedi.

6 KİŞİ KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

Çiftlik Bank soruşturmasını yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği bilgiye göre 33 şüpheli hakkında soruşturma açıldı. Bunlardan 13 şüpheli atılı suçlardan tutuklu olup 4 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığı, 1 şüphelinin ifadesi alınmasını müteakip salıverildiği, diğer 15 şüphelinin ise haklarında çıkarılan yakalama kararları doğrultusunda halen arandıkları, bu şüphelilerden 6'sı hakkında kırmızı bülten düzenlendiği belirtildi.

(Kaynak: Vatan)
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