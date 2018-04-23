Ceylanpınar'da 23 Nisan Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Bu haber 23 Nisan 2018 12:53:20 Tarihinde eklenmiştir.

Sabah İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kılıç'ın Atatürk mozolesine çelenk koymasıyla başlayan kutlama töreni Şehit Polis Feyyaz Yumuşak orta okulunda devam etti. Kutlama törenine Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran'da katıldı.

Günün anlam ve öneminin anlatıldığı konuşmaların ardından orta okul öğrencileri hazırlamış oldukları oyunları sergiledi. Orta okul öğrencilerinin 15 temmuz darbe gösterisi büyük beğeni toplarken, kutlama töreni oynanan oyunların ardından son buldu.

Şehit Polis Feyyaz Yumuşak orta okulunda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramı programına Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, İlçe Kaymakamı Ahmet Karatepe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Uzun, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Cihan Ünal, İlçe Emniyet Müdürü Fazlı Şen ve çok sayıda vatandaş katıldı.