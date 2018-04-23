Baydilli: Çocuklarımıza özel projeler gerçekleştirdik

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Mesajında bu bayramın tüm çocuklara, özellikle Ortadoğu’da savaş içinde olan ve Afrika’da açlık ve hastalıkla boğuşan çocuklar armağan olmasını isteyen Başkan Baydilli, çocuklara özel projeleri olduğunu dile getirdi.Başkan Baydilli mesajında şu cümlelere yer verdi:“23 Nisan 1920 Ulusal Egemenliğimizin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluş günü olarak tarihimize geçmiştir. Bu kutlu gün dünyanın tüm çocuklarına armağan edilerek daha da kutlu bir gün olmuştur. Çocuklara armağan edilen tek evrensel bayram olma özelliğini taşıyan 23 Nisan, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin onlara olan güveninin ifadesidir.Medeniyetler ittifakı ve dünya barışı adına, geleceğin büyükleri ve yöneticileri olan dünya çocuklarının bu gün vesilesiyle bir araya gelmeleri, çocukça bir masumiyetle birbirleriyle kucaklaşmaları yarınlarımız adına çok anlamlıdır. İnşallah şu anda Ortadoğu’da savaşın ortasında kalan, Afrika’da açlık ve hastalıklarla boğuşan çocuklar da bulunduğu durumlardan kurtulur ve daha güzel yarınlara uyanırlar.Karaköprü Belediyesi olarak çocuklarımızı da unutmuyor, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için projeler geliştiriyoruz. Oyun sokağımızla sadece çocuklarımızın oynayabileceği bir sokak fikrini geliştirdik ve uygulamaya koyduk. Bunun yanında Oyun ve Oyuncak Müzemizle çocuklarımızın geçmişten bugüne gelen oyuncakları görebilecek, eski oyunlarla tanışabilecek ve oynayabilecek.Bilim Merkezimizle birlikte artık Şanlıurfa’da bilimin merkezi Karaköprü olacak. Burada çocuklarımız bilimle tanışacak, belki de geleceğin bilim adamları bu yolla Şanlıurfa’dan çıkacaktır. Bugün olduğu gibi bundan sonra da her projemizde çocuklarımıza yer verecek, onlara verdiğimiz değeri göstereceğiz.Bu vesileyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 95. yılını coşkuyla kutladığımız bu günde, varlıklarıyla hayatımıza neşe katan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum."