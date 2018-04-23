Demirkol: Hizmetlerimizde çocuklarımıza öncelik verdik

Başkan Fevzi Demirkol, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 98'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Demirkol, Kurtuluş Savaşı zamanı yokluklar içerisinde kurulan TBMM ile Türk halkının bugünlere geldiğini ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan ettiğini hatırlattı.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Başkan Demirkol, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:"Kurtuluş savaşının zor koşulları altında kurulan Gazi Meclisimiz; büyük bir milletin ve ülkenin kaderini belirlemiş, bugünün güçlü ve büyük Türkiye'sinin temellerini atmıştır. Bağımsızlık mücadelesinin verildiği günlerde, millet iradesinin her şeyin üzerinde olduğu gerçeği Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşu ile tüm dünyaya ilan edilmiştir. Cumhuriyetin kurucusu ve ilk Meclis Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM'nin kuruluş günü olan 23 Nisan'ı bir bayram olarak çocuklara hediye etmiş olması, en değerli varlığımız, ümidimiz, geleceğimiz olan çocuklarımıza duyduğu sevgi ve güvenin bir ifadesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış günü olan 23 Nisan 1920 tarihi, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokrasiye geçiş günüdür. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ilan edilmesi, çocuklarımıza hediye ettiği içinde ayrı bir önem taşımaktadır. Çocuklarımız ülkemizin geleceği, devletin ebed müddet devam etmesi için bir sigortadır."Başkan Demirkol, çocukların geleceğin teminatı ve ülkenin yükselen değerleri olduğunu bu düşünce içerisinde kendilerinin de Haliliye Belediyesi olarak sorumluluklarının bilincinde hizmetlerde çocuklara öncelik verdiklerini dile getirdi. Başkan Demirkol, çocukları yetiştiren anne ve babaları da kutladığı 23 Nisan mesajını şu sözlerle tamamladı:"Daha müreffeh bir Türkiye'nin teminatı olan çocuklarımızın, kendilerine duyduğumuz güveni boşa çıkartmayacaklarına, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkartacaklarına olan inancım tamdır. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz ile gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, çocuklarımızın ve milletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."