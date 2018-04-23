Başkan Ekinci: Her çocuk bizim için özeldir

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 98. Yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayınlayan Başkan Ekinci, 23 Nisan'da, Türk milletinin işgallere karşı yek vücut olarak imkanları zorlayıp dünyaya varlığını kanıtladığı gün olduğunu belirtti. Başkan Ekinci mesajında şunları söyledi;"Türkiye Büyük Millet Meclisimiz 98. Yaşına girmiştir.Gazi Mustafa Kemal Atatürk ayrıca bu günü dünya çocuklarına armağan etmiştir. İşgallere ve bölünmeye karşı tüm imkanlar seferber edilerek elde edilen zafer sonrası çocuklarımıza armağan edilen bu günün ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 98. Kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlar, çocuklarımıza daha güzel yarınlar diler selam ve saygılarımı sunarım." dedi.Başkan Ekinci, mesajında ayrıca Eyyübiye Belediyesi olarak gerçekleştirdikleri hizmetlerde, çocuklara yönelik özel projelere öncelik verdiklerini, gençlere de her zaman pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirterek ''Her çocuk bizim için özeldir. Geleceğe gülümseyerek bakan çocuklar yetiştirmek aslı görevlerimizdendir.'' dedi.