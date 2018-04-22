Tatlıses'ten 'İnsanlık Suçu'na Övgü!

"SOLUKSUZ İZLEDİM"
Tatlıses, dizinin dün akşam ekrana gelen bölümünü izlerken kendi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Ünlü sanatçı hem İnsanlık Suçu ekibine hem de Ahmet Mümtaz Taylan'a olan beğenisini "İnsanlık Suçu dizisini soluksuz izledim… Konu ve senaryo akıcı, oyuncular süper… Hele hele de Ahmet Mümtaz Taylan'ın oyunculuğu kusursuz, mimikleriyle oynuyor resmen, tam bir usta. Tebrik ediyorum" sözleriyle takipçilerine duyurdu.
REYTING SIRALAMASINDA İKİNCİ OLDU
İnsanlık Suçu, Total AB ve ABC1'de Survivor birinci olurken, TOTAL'de ikinci Yeni Gelin dizinin olmuştur. AB ve ABC1'de ise ikinciliği İnsanlık Suçu dizisi üstlenmiştir.
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