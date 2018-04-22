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Bu haber 22 Nisan 2018 22:41:02 Tarihinde eklenmiştir.

Gül Aday Olacak mı?,Aday Olursa Oyu Kaç?

24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül aday olacak mı? Seçimler için geri sayım sürerken herkes bu soruya yanıtı arıyor. ANAR Araştırma Şirketi'nin sahibi İbrahim Uslu, yaptığı açıklamada Gül'le ilgili 'Muhalefetin ortak adayı olması durumunda adaylığa sıcak bakacağını düşünüyorum' ifadesini kullanırken 'Abdullah Gül'ün oy oranı kaç olur?' sorusuna yanıt verdi.

Gül Aday Olacak mı?,Aday Olursa Oyu Kaç?

24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül aday olacak mı? Seçimler için geri sayım sürerken herkes bu soruya yanıtı arıyor. ANAR Araştırma Şirketi'nin sahibi İbrahim Uslu, yaptığı açıklamada Gül'le ilgili 'Muhalefetin ortak adayı olması durumunda adaylığa sıcak bakacağını düşünüyorum' ifadesini kullanırken 'Abdullah Gül'ün oy oranı kaç olur?' sorusuna yanıt verdi.

GÜL'ÜN İSMİ YENİDEN GÜNDEME GELDİ


Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimleri herkes bu soruya kilitlendi. Seçimler için geri sayım sürerken, Ankara kulisleri hareketlendi. Cumhur ittifakının adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan olarak duyurulurken, muhalefetin adayları ise henüz netleşmedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dışında aday olacağını duyuran bir muhalefet lideri olmazken kulislerde Abdullah Gül'ün ismi yeniden gündeme geldi.

Gözler Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görüşmesine çevrildi. Saadet Partisi liderinin Gül'ün adaylığı konusunda daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya geleceği öğrendildi.

ABDULLAH GÜL'ÜN OY ORANI!


Anketlerde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yüzde 48,5'e yakın oy toplayacak lider olduğunu gördüklerini beliren ANAR Araştırma Şirketi'nin sahibi İbrahim Uslu, "Sayın Gül bir partinin adayı olmak istemiyor. Muhalefetin ortak adayı olması durumunda adaylığa sıcak bakacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Habertürk'te Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Uslu, şu ifadeleri kullandı;

- Adayların oy oranlarına baktınız mı? Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül, Meral Akşener, Yılmaz Büyükerşen, İlhan Kesici... Muhalefet bir isimde uzlaşırsa ismi zikredilen bu isimler arasında en yüksek şansa sahip aday kim sizce?

Ölçümlerimizde, muhalefet içinde en yüksek oy alan isim Sayın Gül'dü.

- Kaça tekabül ediyor?

Rakamları hatırlamıyorum ama yüzde 48.5'i en fazla ölçüde toparlayan aday Sayın Gül'dü. HDP tabanının oy vermeye en sıcak baktığı aday Sayın Gül olduğu için kendisi saymış olduğunuz diğer adaylara göre ön plana çıkıyor.

"O DÖNEMDE CHP VE MHP'NİN YÜZDE 38 OYU VARDI"


- Ama Abdullah Gül'ün aday olmasının CHP'nin kemikleşmiş kitlesinde bir Ekmeleddin İhsanoğlu tepkisi yaratabileceği söyleniyor...

Orada CHP'nin Sayın İhsanoğlu'na haksızlık ettiğini düşünüyorum. Aslında Sayın İhsanoğlu aday olduğu için ne CHP ne MHP tabanında iddia edildiği gibi bir fire olmadı. O dönemde CHP ve MHP'yi üst üste koyduğunuzda 38 civarı bir oyları vardı. Sayın İhsanoğlu da 38 aldı. Seçmen disiplini en yüksek olan iki parti var: Biri CHP, diğeri HDP. Aday kim olursa olsun, partileri aday gösterdikten sonra oy verirler. CHP, tabanına çok ters isimleri milletvekili ya da belediye başkan adayı yaptı ve firesiz bütün oyları aldılar. Mansur Yavaş, CHP tabanının asla ve asla benimsemeyeceği bir adaydır. Çok tescilli bir 'ülkücü'den bahsediyoruz. Ankara'daki aşırı sol gelenekten gelen CHP seçmenleri bile firesiz Mansur Yavaş'a oy verdiler. CHP seçmeni, eğer partisi rakibini alt etmek için kendi geleneğinden gelmeyen bir aday gösterirse ona oy veriyor.

"GÜL, MUHALEFETİN ORTAK ADAYLIĞINA SICAK BAKIYOR"

- Gül'ün adaylığı konusunda son duyumlar ne yönde?

Gördüğüm kadarıyla Sayın Gül bir partinin adayı olmak istemiyor. Muhalefetin ortak adayı olması durumunda adaylığa sıcak bakacağını düşünüyorum. Ama muhalefet ortak aday olarak Sayın Gül'ü göstermezse, tek başına bir partiden aday olmayı uygun bulmaz.

- Saadet'ten aday olur mu?

Yüzde 0.6 oy oranı olan Saadet Partisi'nin adayı olması için hiçbir neden yok.

- CHP parti yönetimi Gül'ün adaylığını ister mi?

CHP'nin ikna olması bir şeyi değiştirmiyor. Burada İYİ Parti'nin ve Sayın Akşener'in duruşu çok önemli. Sayın Akşener seçim tarihi açıklandıktan sonra 100 bin imzayla aday olacağını açıkladı. Elbette ki bir partinin genel başkanıdır ve aday olma hakkı vardır. Kimse bundan dolayı onu suçlayamaz. Ama adayını ilk açıklayan İYİ Parti olduğu için süreci akamete uğratan o oldu. Akşener adaylığını açıklayınca bu sefer CHP kiminle ittifak yapacak? Geriye binde 6'lık Saadet kaldı. HDP ile de ittifaka kendi tabanından hiç kimse sıcak bakmıyor. Dolayısıyla CHP'nin ittifak yapacağı oy potansiyeli yüksek bir aktör de kalmadı.
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