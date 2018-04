Kadroya geçene 3 müjde birden

Taşeronda kadroya geçiş işlemleri tamamlanan işçilere idarelerce uygulanmak üzere, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve 31 Ekim 2020 tarihine kadar uygulanacak olan toplu iş sözleşmesinin ücret, mali ve sosyal haklara ilişkin hükümleri yayımlandı. Buna göre merakla beklenen 2 yıllık maaş zamları, izinler ve eğitim yakacak gibi ek ücretleri belli oldu.

YÜZDE 4 ZAM CEPTE

Çalışma Bakanlığı'nın yayımladığı Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre; 1 Ocak ile 30 Haziran 2018 arasında kadroya geçen işçilerin 1 Ocak 2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren yüzde 4 oranında zam yapıldı. Ancak bu dönemde verilmiş bir zam varsa yüzde 4 oranından mahsup edilecek. Temmuz ve aralık arasında ise yine yüzde 4 oranında zam yapılacak.

İKRAMİYE NE KADAR?

Taşerondan kadroya geçen işçilere 2019 ve 2020 yılları içinde iki dönemde yüzde 4 oranında olmak şartıyla toplam yüzde 8 zam yapılacak. Kadroya geçen işçilere ocak ve temmuz aylarında beşer günlük olmak üzere yılda 10 günlük (5x2=10) ücretleri tutarında ikramiye ödenecek. Ancak bu ödeme, kadroya geçen işçinin çalıştığı sürenin bir yıldan az olması halinde çalışma süresiyle orantılı verilecek.

YÜZDE 60 ZAMLI

Kadroya geçen işçilerden gece 20.00 ile 06.00 saatleri arasında çalışan işçiye ücretleri yüzde 10 zamlı olarak ödenecek. Normal çalışma saatlerinden fazla çalışan işçiye ücreti normal ücretin yüzde 60 zamlısı olarak ödenecek. Taşerondan kadroya geçen işçilerin talep etmesi ve mazeretinin makul görülmesi hâlinde işverence 1 yıl içinde 45 güne kadar ücretsiz mazeret izni verilecek.

ÇOCUK YARDIMI

Kadroya geçen işçilere, üç çocukla sınırlı olmak üzere her bir çocuk için her ay 25 TL yardım yapılacak. İşçilere yakıt yardımı içinde her ay 30 TL ödenecek. Kadroya geçen taşeron işçilere yılda bir kez eylül ayında ödenmek üzere eğitim derecesine göre 100 ila 140 lira yardım verilecek. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda da 75 lira harçlık ödenecek. Kadroya geçen işçilerin evlenmesi ve eşinin doğum yapması halinde 5 gün, eşi ve çocuğunun vefatı halinde ise 6 gün ücretli izin verilecek.