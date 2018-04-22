Urfaspor,90+2'de Yıkıldı!

TFF 2. Lig Beyaz Grubun 32. Haftasında Şanlıurfaspor, sahasında Gümüşhanespor’u konuk etti. Karşılaşmayı protokol tribününde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, bürokratlar ve yönetim kurulu üyeleri izledi.Seyircisiz oynanan ve taraftarların stat dışından destek verdiği maçta, 27. Dakikada misafir takımdan Muharrem, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Sarı-Yeşilli takımımız, 40. Dakikada Bahadır’ın kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya da iyi başlayan ve çok net gol pozisyonlarından faydalanamayan Urfaspor, 90+2’de Fırat’ın golüne engel olamadı ve sahadan 1-1’lik sonuçla ayrıldı.

Urfaspor, bu beraberlikle puanını 59’a yükselterek 3. Sırada yer aldı.

STAT: 11 Nisan Stadyumu

HAKEMLER: Ali Şansalan, Erkan Akbulut, Murat Ergin Gözütürk

ŞANLIURFASPOR: Ömer, Şaban, Oğuzhan, Hüseyin, Mehmet Taşçı, Sercan (Fahri ), Muhammed, İzzet, Yasin ( Dk.80 Artun), Bahadır, Fevzi ( Dk.57 Feridun)

GÜMÜŞHANESPOR: Hasan, Recep, Fırat, Ziya (Dk.45 Dilaver ), Serhat, Benjamin (Dk.45 Melih ),Taner, Yiğitcan (Dk.45 Oktay ), Muharrem, Mehmet Cansın, Berk

GOLLER: Dk.40 Bahadır (Şanlıurfaspor) - Dk.90 Fırat (Gümüşhanespor)

SARI KARTLAR: Feridun, Artun, Fevzi (Şanlıurfaspor), Berk (Gümüşhanespor)

KIRMIZI KART: Dk.27 Muharrem (Gümüşhanespor)