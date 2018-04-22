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Bu haber 22 Nisan 2018 13:12:28 Tarihinde eklenmiştir.

TÜMSİAD Şanlıurfa Şube Başkanı SADE'den Basın Açıklaması

• Biter Konferans Salonu’nda basın açıklaması yapan Tümsiad Şanlıurfa Şube Başkanı M. Sadık Sade şunları söyledi:

TÜMSİAD Şanlıurfa Şube Başkanı SADE'den Basın Açıklaması

• Biter Konferans Salonu’nda basın açıklaması yapan Tümsiad Şanlıurfa Şube Başkanı M. Sadık Sade şunları söyledi:

“Hafta sonu olmasına rağmen davetimize icabet eden tüm misafirler ve siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyorum.
Bildiğiniz gibi geçen hafta sayın Cumhurbaşkanımızın erken seçim kararını açıklaması ekonomimize olumlu manada yansıyarak aynı zamanda farklı amaçları olan güçlerin önünü kesmiş oldu.”
Konuşmasını sürdüren Tümsiad Şanlıurfa Şubesi Başkanı şunları kaydetti

“Urfa’da fuar olur mu diye bize serzenişte bulundular biz de neden olmasın Antep’te, Diyarbakır’da varken neden Urfa’da olmasın. Yanıbaşımızdaki Antep bir fuar şehri olmuşken GAP’ın başkenti Şanlıurfa’da olmasın.

Başkan Sade açılacak fuarların tarihini belirlerken kasım ayında gerçekleşecek Ulusal Yatırım Fırsatları Fuarına dikkat çekti ve bu fuarın Urfa için çok değerli olduğunu kaydetti. Burada yatırım yapacak firmalarımız gelecekler, makinacılar katılacak, bir fabrikanın alt yapısını belirleyen ürünleri pazarlayan firmalar katılacak. Kobiler brifing vererek diğer ülkelerde kobilerin nasıl ayakta durduğu, nasıl çalıştığı ve neler yaptığı konusunda brifingler verilecek.”

Başkandan sonra söz alan başkan yardımcısı da şunları kaydetti
“2017 yılı tüm verilerimiz neticesinde Türkiye’mizin özellikle gayrı sarfi milli hasılatımızın kişi başına düşen gelir 10.600 Dolar iken Şanlıurfa’mız bu konuda yani 2017’nin Aralık ayı itibariyle 2.500 Dolar civarında. Yani biz gayrı sarfi milli hasılattaki konum itibariyle ¼ oranında bir mal veya ürün üretiyoruz veya bu gelirden 4’e 1 faydalanan bir il konumundayız. Türkiye’nin şu andaki mevcut 2017 verilerine göre 157 milyar dolarlık bir ihracatı söz konusu iken Şanlıurfa ise 157 milyon Dolar civarında bir ihracatı var bu ihracatın karşılaştırmalı olarak ne anlama geldiğini ifade edebilmemiz için aslında yanı başımızda Gaziantep ilimizin 2017 verileri itibariyle 6 milyar 600 bin Dolar olan ihracatıyla kıyasladığımız zaman yaklaşık olarak biz Antep’in %3 veya %5’ine tekabul eden bir ihracatı gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla Şanlıurfa’nın ekonomisi maalesef iyi değil, işsizlik oranına baktığımız ise Türkiye’de % 11.80’lerde iken Urfa’da  %18 civarında. 
Bunun için çeşitli projeler gerçekleştimeyi düşünüyoruz. Birincisi tarım alanındaki projemiz diğeri ise enerji alanındaki projemizdir. İlimiz olarak Türkiye’nin tarımsal arazileri içerisinde % !0’a tekabul eden bir arraziye sahibiz. Gap Projesiyle beraber bunun sadece % 30’nu sulayabiliyoruz. Bunun diğer % 30’u ise planlanmış projelendirilmiş ve çeşitli sulama projeleriyle tarımsal sulamaya kazandırılan topraklar olarak önümüze çıkıyor; geriye kalan yaklaşık 3 milyon 750 bin dekarlık arazimiz ise şu an kuru tarım ile idare edilmeye çalışılıyor. Biz aslında bu projeyi önerirken şunu söylemeye çalışıyoruz: Gap ile sulanabilen arazi 3 milyon dekar civarında iken biz şu anda Şanlıurfa’da mevcut 3 milyon 750 bin dekar arazi ile beraber aslında Urfa’ya ikinci bir GAP’ı sulanmasını öneriyoruz
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