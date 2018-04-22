TÜMSİAD Şanlıurfa Şube Başkanı SADE'den Basın Açıklaması

Bu haber 22 Nisan 2018 13:12:28 Tarihinde eklenmiştir.

• Biter Konferans Salonu’nda basın açıklaması yapan Tümsiad Şanlıurfa Şube Başkanı M. Sadık Sade şunları söyledi:Başkandan sonra söz alan başkan yardımcısı da şunları kaydetti