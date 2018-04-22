Güçlü Urfa'yı Ele Aldı,Devamı Gelecek...

Milliyet yazarı Abbas Güçlü, Urfa başta olmak üzere Güneydoğu illerinin milyonlarca turiste ev sahipliği yapabileceğini yazdı. Güçlü'ye göre, buna önce devletin sonra yerel yöneticilerin ve hakkın inanması gerekiyor.İşte Abbas Güçlü'nün o yazısı: