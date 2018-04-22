Hilvan'da , Eğitim ve Psikoloji Zirvesi

Hilvan Belediyesince üniversite adayı öğrencilere yönelik olarak, uzman psikologların katıldığı 'Eğitim ve Psikoloji Zirvesi' konferansı düzenlendi.Hilvan Gençlik Merkezi'nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Uzman Psikolog Kunter Kurt ve Cevher Sönmez katıldı.Öğrencilerin sınav öncesi daha verimli olmaları için düzenlenen konferans öncesinde konuşan Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Hilvan'da eğitim gören öğrencilerin son zamanlarda başarı çıtasını yükselttiğini belirterek öğrenci, öğretmen ve velilerine teşekkür etti.Bayık, Avrupa'yı örnek vererek 'Dünyanın gelişmiş ülkelerine baktığımız zaman, nüfusları bizden az, tarım arazileri bizden az ama bizden daha ilerideler. Bunun da nedeni çok daha eğitimli olmalarıdır. Ama son zamanlarda eğitim çıtasını öğretmen, öğrenci ve veli işbirliği ile yükselişinin çok iyi farkındayız ve bu da bizleri mutlu ediyor. Öğrencisiyle ilgilenen veli ve öğretmenlerimize buradan çok teşekkür ediyorum' dedi.Öğrenci ve velilerine yönelik olarak düzenlenen konferansa katılan Uzman Psikolog Kunter Kurt ve Cevher Sönmez tarafından öğrencilere sınava hazırlanırken neler yapmaları gerektiği konusunda önemli bilgiler aktarıldı.