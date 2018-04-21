Urfalı Eski Başkana,Kahkahalı Yanıt

Kısa bir süre önce eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek "FB-BJK derbisinde çıkan olayların işareti Netflix dizisi La Casa de Papel'in fragmanında verildi" şeklinde bir yorum yaparak Netflix'e taş atmıştı. Konu hakkında açıklama yapan Netflix kurucusu ise Gökçek'e bol kahkahalı bir yanıt verdi.

FB-BJK derbisinde yaşanan olayların La Casa de Papel ile ilgili olduğunu ve bu sebepten dolayı da Netflix'in suçlu olduğunu savunan Melih Gökçek, aynı zamanda Netflix'in yeni bir darbe planında olduğunu ve suikast girişimlerinde bulunabileceğini dile getirdi. Bunun üzerine de Netflix CEO'su Reed Hastings yanıt vermekten kaçınmadı. İşte Netflix'ten, Melih Gökçek'in yorumlarına gelen yanıt:

"Sayın Başkan Rahat Olun, Bu Sadece Bir Film"

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök ile röportaj yapan CEO Reed Hasting açıklamasında "Bizim böyle bir amacımız yok, asla olmayacak" dedi. Ayrıca Melih Gökçek'in tweet'ini gördüğünde güldüğünü dile getiren Hasting, sosyal medyada tam olarak ne yaşandığını anlayamadığını ifade etti. Daha sonrasında ise röportajı yapan Özkök, CEO'ya konu hakkında bilgilendirmede bulundu ve Hasting “Sayın Başkan içiniz rahat olsun. Bu sadece bir film. Komplo teorileri ile işimiz yok. Darbe falan planlayan yok” şeklinde bir yorum yaptı.

Eski Başkan ve Netflix CEO'su arasında geçen atışma bir hayli eğlenceli devam ediyorken bakalım Melih Gökçek'ten Hasting'e bir yanıt gelecek mi, göreceğiz.