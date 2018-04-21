Başkan Bayık;'Amacımız RTE,Şanlıurfa,Hilvan'

Ak Parti Hilvan ilçe kadın kolları başkanı ve üyeleriyle düzenlenen yemekli toplantıya Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık ve eşi Fatma Bayık, Ak parti Hilvan ilçe başkanı Mustafa Cidir, Ak parti kadın kolları başkanı Hacire Toprak ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Ak parti Hilvan İlçe Başkanı Hacire Toprak 24 Haziranda gerçekleşecek olan seçimler inşallah hayırlara vesile olur, İki aylık bir zamanımız var bu zaman dilimi içerisinde bütün kırsal mahallelerimizde kapı kapı dolaşarak çalışacağız dedi.

Ak parti Hilvan ilçe başkanı Mustafa Cidir yaptığı açıklamada öncelikle Hilvan belediyemiz merkez ve kırsal mahallelerde çok iyi çalışmalar yapıyor , önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde hepimize önemli görevler düşüyor hep birlikte çalışacağız inşallah zafer bizim olacak ifadelerine yer verdi.

Başkan Bayık : 24 Haziran'da gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için Belediyemiz , Ak parti ilçe başkanlığı , Genlik kolları başkanlığı ve Kadın kolları başkanlığı olarak kol kola verip çalışmalıyız diyerek seçim startı verilmeden öncede seçim havasıyla çalışmalarımızı kapı kapı dolaşarak gerçekleştiriyorduk , hastalıkta ve sağlıkta insanlarımızla iç içe olmayı her zaman sürdürdük. Her güçlü erkeğin arkasında güçlü bir kadının olduğunu vurgulayan Başkan Bayık Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar çok başarılı olmasında Emine Erdoğan Hanım efendinin büyük katkısı vardır. Seçimlere çok iyi çalışmalıyız çünkü amaç Recep Tayyip Erdoğan amaç Türkiye amaç Şanlıurfa amaç Hilvan diyerek bu toplantımız hayırlara vesile olur açıklamasında bulundu.