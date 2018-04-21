Helal Olsun Sana,Portman!

Bu haber 21 Nisan 2018 23:04:13 Tarihinde eklenmiştir.

Hollywood yıldızı Natalie Portman, Kudüs'te kendisine verilmesi planlanan 2 milyon Dolar değerindeki 'Genesis Ödülü'nü geri çevirdi.

2012 yılında verilmeye başlanan ve alanında büyük başarı kazanmış Yahudilere verilen Genesis Prize ödülü bu yıl ödülü kazanan Natalie Portman'ın İsrail'e gitmeme kararı üzerine iptal edildi.

"İsrail'e gitmekten rahatsız duyuyorum"

Natalie Portman, kararıyla ilgili açıklamasında "İsrail'de son yaşanan olaylar" sebebiyle İsrail'e gitmekten rahatsızlık duyacağını söyledi.

Gazze-İsrail sınırında eylem yapan Filistinlilere saldıran İsrail ordusu, onlarca silahsız Filistinli sivili öldürmüştü. Genesis Prize ilk kez Michael Bloomberg'e verilmişti.

Ünlü Yıldız,Natalie Portman Kendisine Verilen 2 Milyon Dolarlık Ödülü,Filistin İçin Reddetti.Portman Yaptığı Açıklamada,Her Daim Filistin Halkının Yanında OIduğunu Belirtti.