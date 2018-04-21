Seçim Öncesi Şok,Kaseti Ortaya Çıktı...

KADIN ADAY, CİNSEL İLİŞKİ KASEDİ İDDİASIYLA SARSILDI

"VİDEODAKİ KADIN BEN DEĞİLİM"

ADAYLIKTAN VAZGEÇTİ

12 Mayıs'ta Irak'ta düzenlenecek seçimler öncesinde, kadın adaylardan birinin cinsel ilişki kaseti çıktı. Kadın aday videodaki kadının kendisi olmadığını söyledi ama adaylıktan da vazgeçti.12 Mayıs'ta Irak'ta düzenlenecek seçimler öncesinde, adaylardan birinin cinsel ilişki kaseti olduğu iddiası, ortalığı karıştırdı.Mevcut Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin seçim koalisyonundan aday olan Intidhar Ahmed Jassim, Çarşamba günü ortaya çıkan bir cinsel ilişki kasetiyle sarsıldı.Bağdat'taki Mustansiriya Üniversitesi'nde akademisyen olan Jassim, videodaki kadının kendisi olmadığını söyledi.Ancak Perşembe günü yaptığı bu açıklamadan saatler sonra, adaylıktan vazgeçtiğini duyurdu. (Kaynak: Milliyet)