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Bu haber 21 Nisan 2018 22:48:16 Tarihinde eklenmiştir.

Kimse Bu Detayı Farketmedi,Refarandum...

Türkiye 24 Haziran'da Sandık Başına Gidiyor.Erken Seçim Kararında Göze Çarpmayan Detaylar Ortaya Çıkmaya Başladı.İşte Seçimde Meydana Gelebilecek Detaylar;

Kimse Bu Detayı Farketmedi,Refarandum...

Türkiye 24 Haziran'da Sandık Başına Gidiyor.Erken Seçim Kararında Göze Çarpmayan Detaylar Ortaya Çıkmaya Başladı.İşte Seçimde Meydana Gelebilecek Detaylar;

Türkiye 24 Haziran’da sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için oy kullanılacak seçimde ilk turda yüzde 50+1 oy oranı geçen aday olmaması durumunda ikinci tur 15 gün sonra yapılacak. İşte burada çok kritik detaylar devreye girecek. Herhangi bir nedenle adaylardan birinin ikinci tura katılamaması durumunda tablo yeniden şekillenecek. Eğer tek aday kalırsa bu kez de seçimin şekli değişecek; referanduma dönüşecek.

24 Haziran’da erken seçimle birlikte hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimi yapılacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50+1 oy oranı aranacak. Adaylardan herhangi biri bu oranı geçemezse 8 Temmuz’da ikinci tur oylaması yapılacak. Ancak bu oylama için çok kritik detaylar var. İkinci tur, adayların birinci turdaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılacak. Ancak burada en kritik uygulama adayların ikinci oylamaya katılamaması durumunda ortaya çıkıyor.

İKİNCİ TURDA TEK ADAY KALIRSA SEÇİM REFERANDUMA DÖNÜŞECEK

İkinci tur oylamasına herhangi bir nedenle adayların katılamaması durumunda Cumhurbaşkanı adayı tek kalırsa seçim referanduma dönüşecek ve salt çoğunluk aranacak. Ancak burada da çoğunluk elde edilemezse 45 gün sonra yeniden Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak.
İşte AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ile MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın imzası ile TBMM Başkanlığı'na sunulan Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde yer alan o madde;

Adayların ikinci tura katılamaması durumunda işleyecek süreç;



Birinci turdaki oylamadaki sıraya göre saat 17.00’ye kadar başvuru yapması
İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılacak ancak ikame, birinci oylamayı takip eden gün saat 17.00’ye kadar yapılabilecek.

Tek aday kalırsa oylama referanduma dönüşecek

Oylamalara tek adayla gidilmesi halinde, oylama referandum şeklinde yapılacak. Geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek. Oylamada, adayın geçerli oyların salt çoğunluğunu alamaması halinde seçim yenilenecek ve kesin sonuçların ilanından sonra gelen 45. günü takip eden ilk pazar günü sadece cumhurbaşkanı seçimi yapılacak.
Yeni Cumhurbaşkanı göreve başlayana kadar mevcut Cumhurbaşkanı görevde kalacak

Cumhurbaşkanının görev süresinin dolması, seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi ya da seçimlerin tamamlanamaması hallerinde yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut cumhurbaşkanının görevi devam edecek.

Kaynak: Yeni Şafak
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