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Bu haber 21 Nisan 2018 21:00:31 Tarihinde eklenmiştir.

Türkmen Aileden,Ak Parti'ye Destek

Ceylanpınar'da Bulut ailesi, Başkan Atilla'ya geçmişte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de destek vereceğini açıkladı. Türkmen Aşireti'nden Bulut Ailesi, Belediye Başkanı Menderes Atilla ile dün bir araya geldi.

Türkmen Aileden,Ak Parti'ye Destek

Ceylanpınar'ın köklü aşiretlerinden Türkmen Aşireti'ne mensup Bulut Ailesi yaklaşan seçimler öncesinde Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'ya desteğini açıkladı. Bulut Ailesi, Ceylanpınar'a yapılan hizmetleri görmeden gelemeyeceklerini ve geçmişte olduğu gibi bundan sonraki süreçte Başkan Atilla'ya destek vereceklerini belirtti.

AİLEDEN BAŞKAN ATİLLA'YA DEV TÜRK BAYRAĞI

Bulut Ailesi'nin önde gelenleri ile Başkan Atilla dün bir evde düzenlenen toplantı da bir araya gelerek Ak Parti'ye geçtiklerini duyurdu. Yapılan toplantıya Bulut Türkmen Ailesi'nin ileri gelenleri katıldı. Bulut Ailesi geçmişte olduğu gibi bundan sonraki süreçte Başkan Menderes Atilla'ya destek vereceklerini açıkladı. Öte yandan Bulut Ailesi'nin ileri gelenleri Başkan Atilla'ya dev Türk bayrağı hediye etti.

"BİZ BU HALDE BİRLİKTE BÜYÜK TÜRKİYE'YİZ"

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla,farklılıkların en büyük zenginlik olduğunu ve hep birlikte Türkiye olduklarını ifade etti. Atilla, "Bugün Cumhuriyet Mahallesi'nde Türkmen Ailesi ile beraberiz. Biz de çok güzel bir sürpriz yaptılar. Kocaman bir Türk bayrağını bize hediye ettiler. Bulut Ailesi'ne de zaten bu yakışır. Sizin de bildiğiniz üzere Türkmenler köken olarak öz ve öz Türk'tür. Bayraklarına ve davalarına sahip çıkmaları bizi fazlasıyla memnun etti. Zaten Bulut Ailesi bizim için değerli bir aile idi ama bugünden sonra onlara olan sevgim ve sempatim arttı. Türkmen Ailesi kendilerine yakışanı yaptılar. Bizimle yol yürümeye karar veren Türkmen Ailesi'ne çok teşekkür ediyorum. İnşallah geçmişte olduğu gibi bundan böyle vatan için, bayrak için birlikte mücadele edeceğiz. Allah birliğimizi dirliğimizi bozmasın. Bu ülkenin birlik dokusunda hiçbir sıkıntı yok. Bizim farklılıklarımız aslında en büyük zenginliğimizdir. Farkı etnik yapıdan olabiliriz, farkı mezhepten, farklı düşünceden olabiliriz. Çünkü biz bu halde birlikte büyük Türkiye'yiz" dedi.

"CEYLANPINAR'I TEK VÜCUT ŞEKLİNDE BİRLEŞTİRMEYE GELDİK"

Ak Parti İlçe Başkanı Halid Şimşek, Ceylanpınar'ı Başkan Atilla ile beraber tek vücut yapmaya geldiklerini ifade ederek, "Bulut Ailesi'nin de yanımızda olmasıyla gücümüze güç katacağız. Ceylanpınar'ı tek vücut şeklinde birleştirmeye geldik. Bu toplantılarımız devam edecek. Ceylanpınar'da bir ev kalmayana kadar Başkanımız Menderes Atilla ile hepsine gideceğiz" diye konuştu.

"TÜRKMEN AİLESİ OLARAK BUNDAN SONRA BAŞKAN ATİLLA İLE BERABER YÜRÜYECEĞİZ"

Bulut Ailesi'nin kanaat önderlerinden Mehmet Veysi Bulut, bundan sonraki süreçte Başkan Atilla'ya destek vereceklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Başkanımız Menderes Atilla'ya davetimizi kırmayıp geldiği için teşekkür ederim. Bu ilçede kimin ne sorunu varsa hepsini çözüyor. Kimin ayağına taş değse ilk Başkan Atilla koşuyor. Ceylanpınar'ı Ceylanpınar yapan Menderes Atilla'dır. İlçemize bu denli hizmetleri olan Başkan Atilla'ya destek vermek boynumuzun borcudur. Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır. Biz de Bulut Ailesi olarak geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Başkan Atilla ile beraber yürüyeceğiz."

 

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