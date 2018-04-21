Ersun Yanal olaylı Geçen Fenerbahçe - Beşiktaş Maçını Urfa.com İçin Değerlendirdi

Millî Takımlar Eski Teknık Direktörü Ersun Yanal, Gaziantep Şehit Kâmil Belediyesi’nin düzenlediği panelde Fenerbahçe - Beşiktaş olaylı maçını değerlendirdi. Ersun Yanal konu ile iligli şunları ifade etti;Programa Bucaspor Futbol Akademi Başkanı İbrahim Ülgen ve Sitemiz Spor Yazarı Murat Şahin Şahanoglu da katıldı.