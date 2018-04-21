Ersun Yanal olaylı Geçen Fenerbahçe - Beşiktaş Maçını Urfa.com İçin Değerlendirdi

“Maalesef ki karşı karşıya kaldığımız tablolardan bir tanesini gerçekleşti. Bunu ne bir kuruma, ne bir kişiye ne de bir oyuncuya mal edebiliriz. Ama şu bir gerçek ki ülkemizde bu tür bir şiddet bu tür bir eylem zaman zaman oluyor ve olduğunda da ciddi zararlar meydana geliyor.
Bundan kurtulma yollarından birincisi; doğru bir şekilde organize olacak kuralların iyi işlenilmesi gerekiyor.
İkincisi; biz toplum olarak maalesef skoru seviyoruz. Maalesef ki spor hakimi insanlar olarak sorumluluklarımızı yerine doğru dürüst getiremiyoruz. Fanatizme ve fanatiğe karşı tutkumuz var. Bunun önlenmesi ve engellenmesi gerekiyor.
Fanatiklik tutkumuz engellenmediği takdirde kişileri suçlamak bundan pay almak ve bunu körüklemek yine futbola zarar verecek. Futbol bu durumdan yara alacak. Futbolun yara almaması gerekiyor.
Yaşanan bu durumdan sonra umarım doğru kararlarla futbolun yara almayacağı bir süreç yeniden başlar.”
Programa Bucaspor Futbol Akademi Başkanı İbrahim Ülgen ve Sitemiz Spor Yazarı Murat Şahin Şahanoglu da katıldı.
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