Haberimiz Üzerine Harekete Başlayan Büyükşehir, Tedaviyi Başlattı

Büyükşehir Haberimize Kayıtsız Kalmadı

Tedavileri Yapıldı

Dün Urfa- Mardin Yolunda bulunan ağaçların balta darbeleriyle yaralı halde bırakıldığı haberini gündeme getirmiştik.Elimize ulaşan ağaçların fotoğraflarını Urfa.com Haber Sitemizde yayına sunduktan kısa bir süre sonra sevindirici haber Büyükşehir Belediyesi tarafından geldi.Ağaçları kesmek isteyen fakat kesmeyi başaramadıkları için yaralı halde bırakıp giden kişilerin kim olduğu tespit edilemese de Büyükşehir Belediyesi ağaçların bu durumuna sessiz kalmadı.Haberimiz üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Genel Müdürlüğü, yaptıkları gübreli karışım ile ağaçların zarar gören kısımlarını kapattı.Bir süre sonra eski halini alacağını umut ettiğimiz ağaçların tedavileri yapılırken, konuya kayıtsız kalmayan Büyükşehir Belediyesine duyarlılıklarından dolayı Urfa.com Haber Ajansı olarak teşekkür ediyoruz.