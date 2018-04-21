Sadece 3 Bölüm Dayanabildi!

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

"EMEKÇİLERİN ELİNE SAĞLIK"

REYTİNGLER MEMNUN ETMEDİ

FOX TV ekranlarında yayın hayatına yeni başlayan 'Bir Mucize Olsun' dizisi düşük gelen reytinglerin ardından final kararı aldı.Cuma akşamları yayınlanan dizi 'Bir Mucize Olsun'un final kararını dizinin başrol oyuncusu sosyal medya hesabından duyurdu.Furkan Palalı, "Bu projeye inanıp emek verenler de var, vermeyenler de. Verenler de kendini biliyor, vermeyenler de. Emekçilerin eline sağlık. Desteğiniz için teşekkürler, gönlünüz rahat olsun, gerekli açıklama yarına kadar yapılmazsa, ben seve seve yapacağım" dedi.Bir Mucize Olsun, yayınladığı ilk bölümüyle Total'de 8. sırada AB'de ise 10. sırada yer almıştı. İkinci bölümündeyse Total'de 11. sırada AB'de ise 10. sırada yer aldı.