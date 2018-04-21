İş Arayanlar Dikkat,123 bin işçi aranıyor!

İstihdam seferberliğinde ikinci aşama için sağlanan teşvikler yasalaşırken, özel sektör yeni personel alımlarına hız verdi. Firmaların aradığı eleman sayısı arttı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) vasıtasıyla aranan eleman sayısı 123 bini aştı. En çok eleman aranan alanların başında ise beden işçiliği geliyor. Türkiye genelinde işverenler 29 bin 485 beden işçisi arıyor. Firmalar, 4 bin 795 temizlik görevlisi, 4 bin 192 satış danışmanı uzmanı, 4 bin 172 garson, 2 bin 951 makineci (dikiş), 2 bin 618 güvenlik görevlisi, 2 bin 572 turizm ve otelcilik elemanı alımı için İŞKUR'da duyuruya çıktı. Yine firmalar İŞKUR vasıtasıyla bin 934 elektrikçi, bin 713 kasiyer, bin 583 şoför (yük taşıma), bin 510 ön muhasebeci, bin 490 gazaltı kaynakçısı, bin 292 çağrı merkezi müşteri temsilcisi, bin 232 reyon görevlisi arıyor.

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