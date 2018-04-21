Urfalıların Hayalleri Yarım Kaldı!

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün projesi kapsamında 14 şehit ve gazi çocuğu Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi maçı izlemeye geldi. Ancak derbi maçın 57'nci dakikasında olayların çıkması sonucu mücadelenin tamamlanamamasıyla ilk kez derbi izleme heyecanıyla İstanbul'a gelen şehit ve gazi çocuklarının hayalleri yarım kaldı.

"MAÇIN YARIM KALMASINI İSTEMEZDİK"

Maçı izlemek için büyük bir heyecanla geldiklerini belirten Samet Yavuz, "Ben gazi çocuğuyum. Büyük bir heyecanla buraya geldik. Sonu çok güzel olmadı. Bizi tekrar maça getirecekler. Söz verdiler. Biz basın tribünün yanındaydık hemen. Olaylara çok yakındık" dedi.

(Hürriyet-Sporarena)