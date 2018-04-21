Bakan Özhaseki'den Urfa 'Göbeklitepe' Örneği...

Şırnak Üniversitesi'nce organize edilen 'Şırnak Şehircilik Zirvesi'ne Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki katıldı.Zirvenin açılışında konuşan Bakan Özhaseki, Türkiye'nin şehircilik açısından çok eski bir tarihe sahip olduğunu belirterek Göbeklitepe'yi örnek gösterdi. Bakan Özhaseki,dedi.