Bakan Özhaseki'den Urfa 'Göbeklitepe' Örneği...

Zirvenin açılışında konuşan Bakan Özhaseki, Türkiye'nin şehircilik açısından çok eski bir tarihe sahip olduğunu belirterek Göbeklitepe'yi örnek gösterdi. Bakan Özhaseki, "Dünyada hiçbir yerde 5 bin yıllık şehir yok. Bizim şehirlerimiz en eski şehirlerdir. Bilim adamlarına göre, dünyanın en eski yerlerinden biri Mezopotamya biri Anadolu topraklarıdır. Onlarca kavim, medeniyet yaşamış. Bizim şehirler, devletlerle kıyasladığında bile çok eski. Hiçbir devletin ömrünü 10 bin yıllık olarak göremezsiniz. 5 bin yıllık da bir devlet yoktur tarihte, 3 bin yıllık da. 5- 10 bin yıllık şehirler var. Anadolu'da zaten yapılan kazılarda en eski tarihte topluca insanların yaşadığı yer olarak Şanlıurfa Göbeklitepe çıktı. Bilim adamları öyle tespit etiller, 11 bin 500 yılık şehir çıktı. Taşıdığımız bu miras öyle güçlü ve geleneksel mirastır. Bazı şehirler var ki ülkelerinin önüne geçerler. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi şehirleri anası Kadir Gecesi doğurmuş şehirler. Bunlar kendiliğinden büyür. Bunlara özel bir şey yapmanıza gerek yok zaten; ama Anadolu'daki diğer şehirlere bakarsanız bu şehirlerin yöneticileri ufuklu ise büyür değilse küçülür" dedi.
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