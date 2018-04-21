Vali Erin Sitem Etti,İş Adamları Yardım Yapmıyor!

Türkiye birinci futbol ligine yükselebilmek için önünde üç maç kalan ve maddi sıkıntıların yanında önümüzdeki Gümüşhanespor maçında da seyircisiz oynama cezası bulunan Şanlıurfaspor’a destek anlamında çok önemli bir gelişme yaşandı.Şanlıurfaspor’a destek olmak ve bir üst lige çıkmasını sağlamak amacıyla Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin öncülüğünde Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri Şanlıurfaspor tesislerinde kulüp yöneticileri ile bir araya gelerek kulübe desteklerini beyan edip, tüm Şanlıurfalıları takıma sahip çıkmaya çağırdı.Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim’in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, “Bütün şehir olarak, kamu idaresi, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve siyasiler olarak şehrin takımının arkasında olduğumuzun göstergesi olan bu görüntüyü çok arzu ettim. Çünkü herkesin katkısı var. Katkıları bilen var, bilmeyen var. Herkesin bilmesini istedik” dedi.Şehrin tüm kurum kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara Şanlıurfaspor’a destek olmak için birlik beraberlik çağrısı yapan Vali Erin, kulüp yöneticilerinin katkılarının dışında sezon başından bugüne kadar kulübe 12 milyon TL’lik katkı sağlandığını ifade etti.Vali Erin, “Sezon başından bugüne kadar, aradan geçen süre içerisinde Şanlıurfaspor’un gündemimizde olmadığı neredeyse hiçbir hafta olmadı. Kulüp yönetimimiz ve futbolcularımız bütün zorluklara rağmen güzel bir mücadele ortaya koydular. Şehir yönetimi olarak işin başından bugüne kadar elbette kulüp yönetiminin ihtiyaçlarının karşılanması için katkılar oldu. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba’nın, önceki bakanımız Faruk Çelik beyin, milletvekillerimizin yakın ilgisi, desteği, parasal katkısı oldu. Sınırlı sayıda da olsa bazı işadamlarımızın katkıları oldu. Hepsine teşekkür etmeyi bir borç biliyoruz” diye konuştu.Şanlıurfaspor için dönüm noktası denebilecek bir başarının son virajına gelindiğini ifade eden Vali Erin, futbolcuların biriken alacakları olmasına rağmen morallerinin yüksek olduğunu gördüklerini, bu şampiyonluğu Şanlıurfa’ya hediye etmek için kararlı olduklarına şahit olduklarını söyledi. Bunu başaracaklarından şüpheleri olmadığını dile getiren Vali Erin, “Bu haftaki maçın seyircisiz oynanacağını biliyorsunuz. Gümüşhanespor taraftarı da karşılaşmaya gelmeyecek. Sadece yönetimleri ve teknik adamları katılacak” dedi.Şanlıurfaspor’un, Türkiye’nin en büyük şehirlerinden birinin takımı olduğunu ve önünde büyük bir fırsat olduğunu kaydeden Vali Erin, “Bu fırsatı faydaya çevirebilecek bir imkan önümüzde. Bugüne kadar taşın altına elini koyan kurum kuruluşlar, şahıslar, kişiler, işadamlarımız ve meslek kuruluşlarımızın verdikleri desteği, bu kritik maç öncesi biraz daha göstermelerini rica ediyorum. Takımın başarılı olacağından şüphemiz yok. Ancak başarılı olsa da olmasa da Şanlıurfaspor’un arkasında durmaya, destek vermeye devam edeceğiz” diyerek, son üç haftaya girerken futbolcuların daha yüksek moral bulmalarına destek olmaları için desteklerin artırılmasını rica etti.Toplantıya katılan belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de Şanlıurfaspor’un başarısı için ne gerekiyorsa yapacaklarını, önümüzdeki üç hafta maça büyük bir taraftar desteğinin sağlanması için çaba sarf edeceklerini belirterek, tüm Şanlıurfalıları takımlarına destek olmaya çağırdılar.