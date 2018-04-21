Urfa,Dünya Tarihinde Önemli Bir Yere Sahip...

Temelleri M.Ö 10.000 yılında atılan dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe; Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Göbeklitepe replikasında “2018 Avrupa Kültürel Miras Yılı” kapsamındaki bir dizi etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) AB Bilgi Merkezi ve Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik ve Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalları işbirliğiyle düzenlenen sergi, konser, panel ve dans gösterilerinde insanlık tarihinin çeşitli dönemleri katılımcılara yansıtıldı. ŞUTSO AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Erol Yüncü tarafından organize edilen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen etkinlikte Ömür Gedik de sevilen şarkılarını seslendirdi.

Panel oturumunda Gaziantep Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Ilgar İmamverdiyev, Prof. Dr. Babek Kurbanov ve Eskişehir Üniversitesinden Prof. Dr. Nezih Orhon, ortak kültürel mirasın Avrupa'nın geleceğinin inşasındaki rolünü ve Göbeklitepe'nin medeniyetler tarihindeki önemini değerlendirdi.

Etkinlik Programı müze gezisi ile sona erdi.