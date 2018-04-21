Urfa Yine Başı Çekiyor!

2017 yıl sonu itibariyle Türkiye nüfusunun 80 milyon 810 bin 525 olduğu belirlenirken, bu nüfusun 22 milyon 883 bin 288’ini ise çocuk nüfusun oluşturduğu tespit edildi. Interpress’in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerinden derlediği bilgilere göre, ülkemizde 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfusun 2017 yılında yüzde 28,3 olduğu belirlendi.

Türkiye en fazla çocuk nüfusa sahip 97’nci ülke

Geçen yıl dünya nüfusunun yüzde 30,2’sini çocuk nüfus oluştururken en yüksek çocuk nüfus oranına sahip ülke yüzde 55,8 ile Nijer olarak belirlendi. Bu ülkeyi yüzde 55,1 ile Uganda ve yüzde 54,8 ile Mali takip etti. Türkiye’nin ise yüzde 28,3 ile 167 ülke arasında en fazla çocuk nüfusa sahip 97’nci ülke olduğu anlaşıldı.

Çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu şehir Şanlıurfa…

Türkiye’de illere göre çocuk nüfus oranı incelendiğinde, 2017 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan ilin yüzde 46,7 ile Şanlıurfa olduğu ortaya çıktı. Şanlıurfa’yı yüzde 45,2 ile Şırnak ve yüzde 43,7 ile Ağrı’nın izlediği belirlendi. Çocuk nüfus oranı en düşük olan ilk üç ilin ise sırasıyla yüzde 17,2 ile Tunceli, yüzde 18,4 ile Edirne ve yüzde 19 ile Kırklareli olduğu tespit edildi.