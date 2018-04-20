Yılmaztekin, Harran'a Bunu Da Yaptı

Harran’a Bunu da Yaptı

Söz Konusu Teklif Uygun Görüldü

İşte Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan Gelen O Dilekçe;





Urfa’nın Harran İlçesine Harran Meslek Yüksekokulunun açılması ile ilgili yapılan başvurunun sonucu açıklandı.Dilekçede Harran Meslekyüksekokulu’nun Harran İlçesine açılması ve Çocuk Gelişimi ile Mimari Restorasyon bölümlerinin kurulması için teklif sunan Yılmaztekin’e cevap gecikmedi.Şehrin gelişmesi ve daha ileri taşınması amacıyla canla başla çalışan Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin eğitim için çıktığı yolda bir başarı daha elde etti. Urfa’ya yeni bir meslek yüksekokulu ve iki bölüm açılmasına ön ayak olan Yılmaztekin’e Urfa’dan özellikle de Harran’da teşekkürler yağmaya başladı.Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan gelen dilekçede söz konusu yüksekokul teklifinin genel kurul toplantısı sonucu uygun görüldüğü yazıldı.Böylece Harran ilçesine Harran Meslek Yüksekokulu kurulacağı kesinleşmiş oldu.Meslek Yüksekokulu’nun Harran İlçesinde açılması ile turizmin şehri özelliğinin yanında eğitim şehri olarak da anılacak.Yılmaztekin’e eğitime sunduğu bu katkıdan dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.