Milyonlara Müjde,indirim sinyali geldi!

TRT Haber yayınında konuşan Cemil Ertem'in açıklamalarında öne çıkanlar hususlar şöyle:*Bu yıl yüzde 7'nin üzerinde büyüme bekliyoruz; seçime rağmen büyüme temposunda bir değişiklik olmayacak*Petrol fiyatlarındaki artışa rağmen maliye ve para politikasıyla çift haneye çıkan enflasyonda beklentileri tek haneye indirecek araçlar var*KGF'de ihracat kredilerinde 14 milyar liralık limitten 8 milyar TL'ye yakın kredi kullandırıldı; bu, ihracatın 2018'de tempolu artacağını gösteriyor*Petrol fiyatlarının yükselişine bağlı olarak enflasyon beklentilerinde bozulmadan bahsediliyor; petrolde 70 dolar seviyesinde katılık olursa maliye politikasında atacağımız adımlar olabilir*Fiyat esnekliği olmayan alanlarda ötv indirimleri bütçede çok olumsuz etkiye yol açmaz*(ÖTV indirimiyle) Enflasyon beklentilerini düşürüz; temel makrodan faiz ve kura kadar olumlu etkisi olur; bunları kullanmaktan çekinilmemeli