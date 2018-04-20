Urfa Ak Parti Hızlı Başladı...

AK Parti’nin siyasi işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Canan Kalsın bugün Şanlıurfa’ya geldi.AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven ile birlikte il yönetim kurulu üyelikleri mülakatlarına katılan Canan Kalsın, adaylara sorular yöneltti.AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, burada yaptığı açıklama da ‘’Enerjisi yüksek, çalışmalarıyla davamıza, partimize katma değer katabilecek yol arkadaşlarımızı seçmek için yoğun çaba sarf ediyoruz’’ dedi.Güven, yönetim kurulu üyelikleri adaylarında aranan önceliklerinin ‘’Davaya adanmışlık’’ olduğunu ifade etti.