Hilvan'da Sosyal, Kültürel ve Toplumsal Eğitim Konferansı

'Gençliğin sorunları ve gelecek beklentileri' konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Harran Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç Dr. Şevket Ökten, genç kesimin hayatın her alanında toplumun en güçlü ve en verimli kesimi olduğunu belirtti.

Öğrencilerin eğitim ve sosyal hayata motive etme amacıyla düzenlenen programa Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Cidir, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve STK başkanları, öğrenci ve veliler katıldı.

Kurum aidiyetinin de ele alındığı konferansın ikinci oturumu, Hilvan Belediyesi bünyesinde çalışan personele yönelik verildi. Konferansta, çalışan personele hitaben konuşan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, 'Bizler, halka hizmet eden kocaman bir aileyiz. Bu noktada herkesin üstüne düşen görevi layıkıyla yerine getirmesi gerekmektedir' dedi.