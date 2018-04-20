Urfa Mardin Yolundaki Katil Kim?

Ağaç Katilleri Kimler?

Ağacı Kesme Amacınız Nedir?

Ağaçlar Kasten Mi Yaralandı?

Urfa – Mardin yolunda bulunan ağaçlık alana giren kimliği belirsiz kişiler, baltalarla ağaçları kesmek istediler. Ağaçları kesme işlemini gerçekleştiremeyen kişiler, ağaçları yaralı halde bırakıp gözden kayboldular.Ağaçlara verilen bu zararın sebebi bilinmemekle beraber yol üzerinde bulanan ağaçlara bunu kimlerin yaptığı bilinmiyor. Doğaseverler durum karşısında üzüntülerini dile getirirken, “Bir ağacı kesmek istediler, başaramadılar. İkincisine de aynı muameleyi yapmışlar. Üçüncüsüne de dördüncüsüne de… bu alanda onlarca ağaç baltayla yaralanmış halde bırakılmış.” yorumunda bulundu.Yol kenarında bulunan ağaçlara balta darbeleri indiren insanların vicdanlarından şüphe edilirken, insanlar; kimseye hiçbir zararı dokunmayan hatta durduğu yerde yarar sağlayan bir canlının katili olmaktaki amacı çözmekte oldukça zorlandıklarını dile getirdiler.Yol kenarında bulunan çevreyi güzelleştiren, oksijen sağlayan, hayvanların barınmasına yardımcı olan ağaçlara bu şekilde zarar verenin akıl sağlığından şüphe edilirken, bir vatandaş; “Zaten normal bir zekâya sahip olan insan doğayı bu kadar incitemez” yorumunda bulundu.Doğaseverler Konu ile ilgili bilgisi olanların, ağaçlara bu zararı verenleri görenlerin yetkililere haber vermesi için ricada bulundu.