Urfa’da 14 Yaşındaki Çocuk İntihara Teşebbüs Etti

Polise İhbar Edildi

14 Yaşındaki Çocuk Neden İntihar etmek İstedi?

Eyyübiye Mahallesi 3669 sokakta bulunan iki katlı bir binanın 2. katına çıkan 14 yaşındaki Berivan E. isimli kız çocuğu intihar girişiminde bulundu.Çevre sakinlerinin 14 yaşındaki kız çocuğunun binanın üzerinde sarktığını görünce intihar girişiminde bulunduğunu anlayarak polisi aradı. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemleri aldı.İntihar girişiminde bulunan kız çocuğunu vazgeçirmek polis ve itfaiye ekiplerine düştü. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu 14 yaşındaki Berivan binanın yüksek katından aşağıya indirilmeye ikna edildi.Sağlık kontrolünden geçmesi amacıyla sağlık ekiplerine teslim edilen kız çocuğunun neden intihara teşebbüs ettiği konusunda henüz bir bilgi edinilemedi.