Emniyet ve Eğitimciler arasında dostluk maçı

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 173. yıldönümünü etkinlikleri çerçevesinde Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eyyübiye İlçe Emniyet Müdürlüğü arasında halı saha maçı yapıldı.Polis Haftası Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen dostluk maçında Eyyübiye adına İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Canbek, Şube Müdürleri Osman Arpag ve Ahmet Karakuş ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Necati Taş top koşturdu.Renkli görüntülere sahne olan ve çekişmeli geçen maçı 9-6’lık skorla Eyyübiye MEM kazandı. Centilmence geçen maçın ardından konuşan Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir, Polis Hastası vesilesi ile gerçekleştirilen bu maçın dayanışma, birlik ve berberlik duygusunun gelişmesini sağlamak amacıyla düzenlendiğini söyleyerek maçta dostluk ve centilmenliğin kazandığını belirtti.